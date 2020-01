© foto di Federico De Luca

L’ex ct della Nazionale Cesare Prandelli parla a TMW Radio dell'Atalanta, sua ex squadra, arrivata a giocarsi un posto in Champions League per il secondo anno di fila: “Il successo dell’Atalanta parte da lontano. Hanno una capacità incredibile di lavorare benissimo sui giovani, e con Gasperini hanno raggiunto questi traguardi diventando un riferimento straordinario. L’Atalanta adesso ragiona da grande squadra ed è merito di chi siede in panchina".