tmwradio Pres. Benevento: "Giochiamo d'estate, anche in preparazione del Mondiale 2022"

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha concesso un'intervista ai microfoni di Stadio Aperto, su TMW Radio. Questo il suo pensiero del numero uno dei campani: "De Crescenzo, come Platone, dice che il tempo non esiste. Se si pensa che con i Mondiali del 2022 si stravolge il campionato, interrompendolo a ottobre-novembre per poi tornare a giocare, non vedo perché non si debba fare lo stesso per questo virus. Se questo campionato non può finire, perché deve cominciare l'altro? Quando finiremo questo gli atleti avranno i loro venti giorni di vacanza, e poi si comincia con l'altro, modulandolo magari su quello che va a precedere i Mondiali. Anche perché le altre nazioni hanno i nostri stessi problemi: invece di giocare alle 22 a Verona col ghiaccio a terra o da altre parti con la bufera, giochiamo a luglio nelle serate fresche. Anche per la gente sarebbe diverso, vivendo così l'estate, e poi a settembre si riparte".