Nel corso del suo intervento a TMW Radio il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato anche del sogno di mercato legato all'arrivo di Burak Yilmaz: "Vediamo se si concretizzerà. Per noi l'operazione Lapadula è una cosa straordinaria, due anni fa eravamo in C su alcuni campi di periferia. Aver portato a Lecce uno come Lapadula fotografa il processo che si è compiuto. Yilmaz può essere un profilo di grande importanza, ma non è l'unico in ballo. Società e ds hanno avuto il mandato per potersi spingere fino a certi importi, a certe cifre. Se l'operazione si farà alle nostre condizioni bene, altrimenti stiamo valutando altri profili interessanti".