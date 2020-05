tmwradio Pres. Medici Bergamo: "Test sierologici importanti ma dubbi sugli anticorpi"

vedi letture

Il presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, Guido Marinoni, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche dell'importante dei test sierologici: "Secondo me è importante dal punto di vista epidemiologico per vedere quanto è diffusa la malattia nella popolazione. Ai pazienti possono arrivare indicazioni importanti per capire se ha incontrato o meno il virus, e quanto deve stare attento. Il test sierologico comunque ci riporta alla necessità di dover fare i tamponi: non sappiamo tra l'altro quanto proteggano e per quanto tempo durino gli anticorpi che si vanno a verificare".

Ascolta il podcast con l'intervista completa.