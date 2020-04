TMW RADIO - Prof. Rezza: "Spagna, temerario riaprire subito. In Germania stanno gestendo bene"

tmwradio Prof. Rezza: "Spagna, temerario riaprire subito. In Germania stanno gestendo bene"

A TMW Radio, durante Maracanà, il prof. Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, ha parlato dell'emergenza Coronavirus. E' stata l'occasione per tornare su quanto detto nelle ultime ore che ha provocato tante reazioni, da quella negativa di Diaconale a quella positiva di Cairo, ma anche per fare un punto su quanto è accaduto all'estero: "Che cos'è che non ha funzionato o non sta funzionando in Italia?

In Spagna è un po' temerario riaprire subito, hanno avuto una crisi acuta ma avevano accumulato meno casi rispetto a noi. In Germania stanno gestendo piuttosto bene la situazione, con più contagi tra i giovani e una minore letalità. La Francia ha procrastinato l'intervento di chiusura fino all'11 maggio, ma hanno avuto anche meno casi. Da noi il virus è entrato a metà gennaio. Altri Paesi come la Svezia non hanno preso provvedimenti ma forse ora dovranno cambiare rotta".

C'è una soglia entro la quale si può ritornare a mettere in moto il Paese?

"Qualcosa è stato deciso. C'è una Fase 2, a cui si guarda con trepidazione adesso. Bisognerà riavviare le attività produttive, dall'altro lato la gente scalpita ma teniamo conto che il virus resta lì e può tornare a circolare velocemente. E' questo che mina l'economia e la libertà delle persone, non gli scienziati. Possiamo anche ricominciare, ma sapendo che si dovrà convivere con la preoccupazione di questo virus che ancora c'è".

