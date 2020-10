tmw radio Protti: "Atalanta squadra meravigliosa. Deve riprendere la libertà mentale"

vedi letture

L'ex attaccante Igor Protti, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dell'Atalanta: "Una squadra meravigliosa, emozionante e fantastica. L'anno scorso hanno fatto un percorso quasi miracoloso in Champions: confermarsi è difficile e recuperare due gol all'Ajax è cosa da grandissima squadra. Possiamo ancora divertirci tanto con questa squadra e i suoi ritmi impressionanti. La cosa che ci può un po' far pensare è che quando sono stati primi in campionato hanno toppato due partite di fila: dico che la differenza la fa la mentalità e l'abitudine a stare in certe posizioni, che è anche il motivo per cui la Juventus vince sempre il campionato. Al di là della Champions, voglio vedere come l'Atalanta riprenderà libertà mentale, perché è così che riesce a dare il 100% ed è un piacere vederla giocare".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.