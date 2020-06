tmwradio Protti e i 5 cambi: "Aumenta le differenze tra le squadre forti e quelle più deboli"

L'ex attaccante Igor Protti si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Di seguito un estratto dell'intervista: "Come per tutti è stato un periodo complicato in cui non mi sentivo di parlare di calcio, anche se so che le cose devono andare avanti ed è giusto che chi lavora col calcio pensi a proseguire".

Il capitolo infortuni potrebbe essere un problema. Che ne pensa dei cinque cambi?

"Mi auguro che non lo sia per i calciatori, ma fare mesi di attività individuale non è lo stesso che allenarsi sul campo, e il loro fisico subirà degli stress non facili da sopportare, soprattutto a livello muscolare. Io le cinque sostituzioni ho già avuto modo di sperimentarle quando ero dirigente del Livorno, in Serie C, e devo dire che permettono agli allenatori di cambiare l'andamento delle partite, soprattutto chi ha rose importanti. Aumenta le differenze tra le squadre forti e quelle più deboli".