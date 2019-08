TMW RADIO - Protti: "Icardi? Vuole fare un dispetto all'Inter"

L'ex attaccante Igor Protti in diretta su TMW Radio:

Chi ha operato meglio in questo mercato?

"In primis vorrei dire che non mi piace che il campionato inizi col mercato aperto. L'Inter poi sta facendo cose incredibili: oltre a Sanchez oggi è arrivato anche Biraghi che è un ottimo giocatore. Grande lavoro dei nerazzurri, che hanno uno dei migliori allenatori in circolazione come Conte. Il comportamento di Icardi? Ho difficoltà a capirlo, ma ho la sensazione che voglia fare un dispetto alla società. Un ragazzo però a un certo punto deve pensare anche alla sua carriera. Penso che la voglia di giocare e dimostrare prenderà il sopravvento".

Sul Napoli...

"A differenza dell'Inter, che aveva bisogno di cambiare molto, il Napoli già da anni combatte contro la Juventus. Gli azzurri hanno fatto alcuni innesti importanti, come Manolas e Lozano, giocatori di qualità. La gara di Firenze dimostra quanto sia forte il Napoli: ha fatto 4 gol senza Milik e Lozano".

Ci sarà un distacco tra le prime tre e il quarto posto...

"Dopo le prime tre, ci sono squadre che si potranno giocare tutte le posizioni. Non vedo una grandissima differenza tra Roma, Lazio e Atalanta. La Dea in Champions? Se ti doglie delle energie, come anche l'Europa League, sicuramente ti dà molto più entusiasmo e adrenalina. Sono convinto che darà fastidio a tanti anche quest'anno, anche perché hanno mantenuto gli stessi principi della stagione precedente".

Come vedi la Fiorentina?

"Ha giocatori di grandissima esperienza, era da tempo che a Firenze non arrivavano nomi come Ribery e Boateng. Poi ci sono tanti giovani forti come Chiesa, Sottil e Vlahovic che ha ampi margini di miglioramento. De Paul? Può fare tutto, è duttile e completo".

Quale attaccante si prenderà la rivincita quest'anno?

"Lo dico tutti gli anni, secondo me Lapadula può fare meglio rispetto a quanto ha fatto per ora in Serie A. Ha le qualità per farlo. Dire Higuain sarebbe stato troppo facile".

Il Bari è tornato tra i professionisti:

"Lì c'è un tifo meraviglioso, presente ed esigente, la città è fantastica. C'è tanta passione e storia. Il primo passo è essere arrivati in C con una società che darà stabilità futura. La C comunque è un campionato difficile, bisognerà essere pazienti".