TMW RADIO - Pruzzo: "Roma imperforabile, può lottare per lo Scudetto"

© foto di Giacomo Falsini

"Eccezion fatta nella prima gara, in cui l'Atletico Madrid sembrava nettamente superiore, la Roma sta conquistando con merito il primo posto nel girone". Così Roberto Pruzzo, ex bomber della Roma, ai microfoni di 'TMW Radio' dopo il trionfo dei giallorossi contro il Chelsea all'Olimpico. "Doppietta di El Shaarawy? Questo ragazzo - prosegue Pruzzo - può essere titolare in tutte le squadre del campionato italiano, forse è stato frenato degli infortuni ma è un giocatore forte. La difesa sembrava il punto debole, invece s'è rivelata imperforabile. In questo momento è una squadra quasi perfetta. Questa Roma è una squadra che ha anche possibilità Scudetto".