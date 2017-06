TMW RADIO - Pruzzo: "Roma indebolita. Serve uno che faccia la differenza"

Fonte: dagli inviati a Carrara: Raimondo De Magistris e Lorenzo Marucci

© foto di Giacomo Falsini

Roberto Pruzzo, presente al "Pallone di Marmo" a Carrara, parla del mercato della Roma: "Monchi sta lavorando, vendendo anche dei calciatori importanti. Ha preso due ottimi centrocampisti come Gonalons e Pellegrini ma allo stato attuale c'è da lavorare perché la squadra mi sembra indebolita rispetto l'anno scorso".

Berardi per il dopo Salah?: "Mi aspetto Berardi ma anche un altro giocatore. La Roma deve difendere il secondo posto ma anche fare una buona figura in Champions perché in Europa è stata sempre molto negativa in questi anni. Per cui serve uno di quei giocatori che fanno la differenza anche se fatico a individuarne uno".

Nainggolan resterà?: "Mi piacerebbe che si leggesse da qualche parte che la Roma è in pressing su qualche giocatore. Invece vedo sempre altri club in pressing sui migliori giocatori della Roma. Penso che Spalletti abbia voglia di portarsi dietro uno di quelli che sono stati i suoi giocatori. Nainggolan a mio avviso dovrebbe essere quello che è De Rossi e che è stato Totti, ossia un punto di riferimento"

Chi potrebbe permettere alla Roma di fare il salto di qualità?: "Direi Ibrahimovic che al momento però non è utilizzabile. Salah è un ottimo giocatore, non un fuoriclasse. Ma devi scovare giocatori che sono nelle big ma fai fatica ad avvicinarti a questi giocatori".