Rampulla: "Fossi in Meret chiederei il prestito... I talenti vanno fatti giocare"

Michelangelo Rampulla, storico ex portiere, ha parlato anche degli estremi difensori di Serie A nell'intervista concessa a TMW Radio durante la trasmissione "Stadio Aperto".

Che consiglio darebbe oggi a Meret?

"A me piace molto, credo che il Napoli dovrebbe farlo giocare, per me è un grande portiere. Si affidano a Ospina perché gli allenatori vogliono che i portieri giochino da difensori aggiunti, usando spesso i piedi, e il colombiano in questo momento sembra più bravo su quelle cose. Ma non far utilizzare Meret non va bene: fossi in lui chiederei di andare a giocare, anche se passare a una realtà più piccola dal Napoli non è facile. Però avresti così fiducia nei tuoi mezzi, io ne so qualcosa di cosa significa giocare poco...".

Musso è davvero tra i migliori portieri in circolazione?

"Lui, Gollini, Silvestri e Audero sono tra i giovani più interessanti. Vale la pena farli giocare, senza pensare troppo ai piedi: come diceva Buffon, se un portiere è bravo con i piedi perché non lo mettete a centrocampo? Battute a parte, c'è l'allenamento per quello: in Italia abbiamo giovani portieri molto bravi".