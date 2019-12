TMW RADIO - Rastelli: "Barella e Castrovilli hanno un gran futuro davanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Massimo Rastelli ha detto la sua sui temi di attualità del calcio italiano in diretta a TMW Radio. Questo il suo pensiero sulla Nazionale di Mancini: "Sta facendo benissimo, dalle grandi delusioni si può crescere. Abbiamo dei giovani bravi e interessanti, che hanno avuto la possibilità di giocare titolari in A. E ne ha beneficiato la Nazionale. Bravo Mancini a convocarli, nonostante le poche presenze. Ci ha visto lungo. Ci sono calciatori come Barella o Castrovilli che hanno un grande futuro davanti a loro".