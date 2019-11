TMW RADIO - Renica: "Koulibaly e Manolas non complementari"

Alessandro Renica, ex giocatore, a TMW Radio durante 'Stadio Aperto' sul Napoli, la Sampdoria e il Verona:

Napoli in crisi, di chi sono le responsabilità?

"Quando non si raggiungono le aspettative, tendenzialmente in Italia le colpe vanno sempre all'allenatore. In realtà si sa che il problema è da suddividere tra tutti: società, tecnico e giocatori. Anche le aspettative eccessive secondo me possono pesare a livello psicologico. Il Napoli ha fame di vincere, ci arriva sempre vicino ma alla fine non arriva mai. Questione di moduli? Alcune cose non le possiamo sapere, come lo studio che c'è dietro una partita. Non credo che sia un problema di schemi perché il calcio non è scacchi, c'è molta dinamicità".

In questo momento al Napoli manca il trascinatore vero? Nella tua squadra c'era Maradona...

"Il problema più grande nasce dal poco equilibrio in difesa. Manolas è un gran giocatore ma non è complementare con Koulibaly. Sono due tra i migliori difensori al mondo ma c'è una fragilità difensiva che deriva dalle loro caratteristiche e che si può colmare con il lavoro metodico. Il senegalese è tornato tardi, non hai mai lavorato con Manolas nel ritiro. Lo vedo un po' nervoso, è stanco e non è al 100% Koulibaly. Ognuno va per la propria testa, vedo molto disordine: per una squadra invece è fondamentale avere uno che chiama e alza la voce".

Lo Scudetto è inarrivabile?

"Il tempo per rimediare c'è, ma per lo Scudetto non credo, quest'anno c'è anche l'Inter. Nel calcio poi tutto può succedere ma due squadre sono troppe".

Su Giampaolo:

"Sembrava pronto per una grande avventura, poi gli è successo quello che nel calcio delle volte succede. Si è trovato nel momento non migliore del Milan, anche e soprattutto a livello di qualità di giocatori. Adesso qualcuno dirà che sia scarso, ma fino all'anno scorso avevamo tutti grande considerazione di lui. Questo è il calcio".

Bene il Verona a livello di campo, peccato per quello che è successo ieri con Balotelli...

"Non vedo una volontà nel voler rimediare a questi situazioni. I mezzi, come le telecamere, ci sono per portare alla ragione queste persone. Il problema non è solo il Verona, ma tutta l'Italia. Allo stadio vorrei tifosi che vengono per vedere lo spettacolo. A livello sportivo Juric è bravino e sta facendo bene, perché evidentemente qualcuno gli ha preso giocatori di qualità a cui lui ha dato l'atteggiamento giusto. Grandi meriti a chi ha preso questi calciatori".