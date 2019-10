TMW RADIO - Ribery, l'intermediario: "Quando parla, i giovani ascoltano"

© foto di Federico De Luca

Davide Lippi è stato questo estate l'intermediario della trattativa che ha portato alla Fiorentina il fuoriclasse francese Franck Ribery. Un'operazione riuscita alla luce dei risultati ottenuti dal calciatore ex Bayern Monaco (che era svincolato e che ha firmato un biennale) in questo avvio di stagione: "Mi fa piacere sottolineare che Franck sia una persona fantastica - ha detto nel corso di 'Stadio Aperto', trasmissione in onda su 'TMW Radio' dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 -. Ogni giorno ti dà qualcosa sotto tutti gli aspetti, anche a me personalmente. Vedo ciò che sta facendo e aiuta i giovani che hanno grandi qualità. E' un giocatore che quando ti spiega e ti racconta le cose lo stai a sentire. Sono stati bravi Pradè, Barone e Commisso a prenderlo, ora ci godiamo Ribery nel campionato italiano che mi sembra abbia fatto un discreto inizio", ha detto.