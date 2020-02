vedi letture

tmwradio Rivoluzione VAR, Marelli: "Bene ma a campionato in corso è un'assurdità"

Luca Marelli, ex arbitro e opinionista, parla a TMW Radio della disponibilità della FIGC a introdurre l'on field review, ovvero il challenge, nel calcio italiano. "E' un'apertura inaspettata. Nell'agenda del 29 febbraio all'IFAB non è in programma, non c'è l'ipotesi challenge. Verrà portata dalla FIGC, è un fattore interessante. E' una naturale evoluzione della tecnologia ma c'è una cosa che non va bene nel comunicato: è l'ultimo paragrafo, che è un'assurdità. Si dice 'già trasferito agli arbitri'. E' una richiesta che dovrebbe partire dalla prossima giornata? Perché nelle prime 23 giornate no e nelle ultime 15 sì? Che senso ha a campionato in corso? Che significa dire pubblicamente che bisogna andare più spesso all'on field review, da parte della FIGC? La FIGC decide quel che l'AIA deve fare in campo? Il tocco di mano di De Vrij non è mai mano e siamo qui a discuterne? Se fossi designatore ora direi agli arbitri 'andate ogni 3 minuti al VAR così evitiamo polemiche'. Stanno applicando il protocollo internazionale, che significa 'applicarlo meglio'. Ce lo spieghino, se la FIGC fa le regole".