TMW RADIO - Roma, ag. Casasola: "Rinnovo? Ci vedremo, c'è interesse"

© foto di Federico Gaetano

Ospite di TMW Radio, Nunzio Marchione, agente tra gli altri di Tiago Casasola, ha analizzato la stagione del suo assistito: "Nell'ultimo periodo con Calori è stato spostato a destra, ha dato l'impressione di poter progredire molto. Sono molto contento del ragazzo, anche a livello personale".

A chi farebbe comodo?

"Deve fare il suo percorso. Lo vedo pronto per una squadra di A dove possa mettersi in mostra senza troppe pressioni".

È di proprietà della Roma.

"Sì, è stato portato alla Roma da Sabatini, adesso dovrò parlare con Monchi perché siamo contenti di essere legati alla Roma ma serve un accordo visto che il ragazzo è all'ultimo anno".

Ha già parlato con Monchi?

"Sì, ci siamo visti. Speriamo di trovare un accordo, ma comunque c'è grande interesse attorno al ragazzo".

In casa Lazio si parla della situazione di Keita.

"Preferisco non parlarne. Keita l'ho portato io in Italia, è stato spesso a casa mia e ho un affetto particolare per lui. Spero che faccia la scelta migliore e che si lasci bene con la Lazio, perché comunque ha sempre voluto bene alla tifoseria e la tifoseria gli ha voluto bene, come del resto Lotito. Spero di non vedere Keita insultato".