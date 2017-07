TMW RADIO - Roma, ag. Defrel: "Non credo sia un prezzo eccessivo"

© foto di Federico De Luca

L'agente di Gregoire Defrel, Giampiero Pocetta, è intervenuto a TMW Radio, parlando del passaggio dal Sassuolo alla Roma: "È stata un'operazione lunga, perché da una parte non c'era la voglia di vendere, dall'altra c'era assolutamente l'intenzione di comprare. Così siamo giunti a un compromesso che penso soddisfi tutti. Ho sentito parlare di prezzi eccessivi, non credo lo sia, è un calciatore con determinate qualità e potrà fare molto bene alla Roma. Ancora non ha fatto vedere tutte le sue caratteristiche, è straordinario".