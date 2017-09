TMW RADIO - Roma, Di Francesco: "Florenzi un jolly, Schick deve lavorare"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'amichevole con la Chapecoense: "È stata una gara emozionante, vedere in campo giocatori sopravvissuti a quella tragedia è un'emozione unica. Florenzi? Sta crescendo, ha dimostrato di essere un giocatore importante per noi. Sono contento di come si sta allenando, ha fatto benissimo quello che gli ho chiesto. Il suo ruolo? Ha giocato terzino anche per via delle assenze, ma lui è un jolly. Da esterno può fare meglio, ma potrà servire in tutti i ruoli. Schick? Deve lavorare ancora tanto, ha bisogno di mettere nelle gambe tanta benzina. Castan? È voluto rimanere a tutti i costi, sono felicissimo di averlo a disposizione. Defrel? Adesso serve più come esterno che come prima punta".