TMW RADIO - Roma, El Shaarawy: "Buona prestazione, siamo stati sfortunati"

"Abbiamo giocato bene, creato tante occasioni, siamo stati sfortunati perché abbiamo creato tanto, la palla non voleva entrare, bisogna migliorare sotto porta". Parola di Stephan El Shaarawy. L'attaccante della Roma ha analizzato la sconfitta in Coppa Italia contro il Torino in zona mista, ai microfoni di TMW Radio: "Turnover? Nel corso della stagione, il mister lo ha effettuato con giocatori che hanno già giocato insieme. Il turnover fa bene, dovevamo essere più cattivi sotto porta, abbiamo fatto quello che dovevamo fare".

Sabato c'è la Juventus.

"Non ha influito il big match di sabato, la Coppa Italia era un nostro obiettivo, siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto, abbiamo peccato nelle palle inattive, siamo stati parecchio sfortunati".

Paura sotto porta?

"No, nella testa degli attaccanti quando non si segna si prende un giro strano, però credo che abbiamo giocatori di grande qualità, il gol di Schick darà grande fiducia, speriamo di far bene dalle prossime gare. Ora abbiamo da pensare al campionato e alla Champions League, in campionato la classifica è corta, un risultato positivo a Torino ci darebbe grande forza”.