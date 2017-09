TMW RADIO - Roma, Florenzi: "Bello tornare in campo. Ruolo? No problem"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

"Sicuramente tanta emozione, erano dieci mesi che non le provavo". Alessandro Florenzi commenta ai microfoni di TMW Radio il suo ritorno in campo nell'amichevole vinta per 4-1 dalla Roma contro il Chapecoense: "Farlo in una partita così ha aggiunto quel pizzico in più. Il ginocchio? Bene, sono contento".

I tifosi?

"Insieme alla mia famiglia, sono stati le persone che mi sono state più vicine, li ringrazio".

Hai parlato con Di Francesco relativamente al ruolo?

"Non ho parlato col mister, oggi volevo solo divertirmi. Non ci saranno problemi in futuro su dove giocare".

Quando sarai pronto per giocare titolare?

"Non so quando, chiaramente non sono al 100%, penso lo sappiate. Abbiamo avuto risposte importanti, sono pronto per dare un contributo alla Roma già dalla prossima partita. Cosa mi è mancato di più? 70 minuti di campo”.

