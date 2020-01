Ieri Paolo Rossi, ex attaccante di Italia e Juventus, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare proprio dei bianconeri e delle scelte di mercato fatte in estate da Paratici: "Se è ancora davanti, anche se di misura su un'Inter strepitosa, non si può parlare di scelte sbagliate. Bisogna capire se sono state migliorative, ma lo vedremo a fine stagione. Sta giocando ancora al di sotto delle sue possibilità".