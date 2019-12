© foto di Giovanni Padovani

Ospite dei microfoni di 'Maracanà' trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, Arrigo Sacchi, ex tecnico del leggendario Milan di inizio anni '90, ha detto la sua sul tridente delle meraviglie composto da Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala che la Juventus sta sperimentando in queste settimane: "Se fanno entrambe le fasi tutti insieme, si può fare. Ma, se non lo fanno, cosa succede quanto incontrano 11 avversari che fanno le due fasi pur con meno qualità?".