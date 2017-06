TMW RADIO - Samp, Caprari: "Qui c'è una tifoseria con pochi eguali"

Fonte: da Genova, Andrea Piras

Queste le parole alla stampa presente all'uscita delle visite mediche di Gianluca Caprari con la Sampdoria. "Spero di fare bene, con tutta la squadra, per regalare gioie ai tifosi. Ho parlato con Giampaolo in questi giorni, mi ha dato tanti consigli. Qui avrò sicuramente più spazio: sono giovane, voglio giocare e vengo in una città con una tifoseria con pochi eguali".