Sannino: "Dybala deve fare il calciatore. Schiererei lui con CR7 e Morata"

L'ex tecnico del Palermo, Giuseppe Sannino, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche di Dybala: "Deve fare il calciatore. E a volte devi farti scivolare quello che ti succede attorno. E' un ragazzo straordinario, sta passando un momento difficile ma rimane un fuoriclasse. E' stato un giocatore determinante per la Juve. Se andrà via, andrà in un altro grande club. Quindi non cascherebbe male. Però prima di darlo via ci penserei molto".

Giocherebbe con Dybala, CR7 e Morata?

"Certamente sì, e faranno le fortune della Juventus".

