tmwradio Sannino: "F. Inzaghi predestinato. Ricordo quando mi chiamò al Novara"

vedi letture

L'allenatore Giuseppe Sannino ha parlato ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione "Stadio Aperto" anche sulla nuova vita in panchina di Filippo Inzaghi: "Allenavo il Novara in Serie C, un giorno Pippo mi chiama e mi chiede se può venire a passare una giornata insieme a noi. Questo fa capire la sua grandezza: è un lavoratore, è umile e vuole sempre conoscere. Era la sua forza anche da calciatore: non era un grande tecnicamente, ma ha costruito la sua grande carriera sull'intelligenza e sul sapersi muovere sul filo, sugli errori dell'avversario. Questo fa capire come potrà diventare anche un grande allenatore".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista completa!