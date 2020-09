tmwradio Sannino su Filippo Inzaghi: "Umile e lavoratore, diventerà un grande allenatore"

L'allenatore Giuseppe Sannino ha parlato ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Di seguito un estratto dell'intervista: "Filippo Inzaghi arriverà lontano? Allenavo il Novara in Serie C, un giorno mi chiama e mi chiede se può venire a passare una giornata insieme a noi. Questo fa capire la sua grandezza: è un lavoratore, è umile e vuole sempre conoscere. Era la sua forza anche da calciatore: non era un grande tecnicamente, ma ha costruito la sua grande carriera sull'intelligenza e sul sapersi muovere sul filo, sugli errori dell'avversario. Questo fa capire come potrà diventare anche un grande allenatore".