Salvatore Sanzo, Presidente del CONI Toscana, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto su TMW Radio per commentare la situazione molto delicata che sta vivendo l’Italia anche dal punto di vista sportivo.

Che risposta ha dato lo sport a questa situazione?

“Con un po’ di ritardo siamo arrivati alla soluzione migliore, ovvero quella di fermarsi. Anche lo sport deve fermarsi perché i numeri continuano a crescere. Sono a rischio anche le Olimpiadi di Tokyo. Non è facile non allenarsi e non competere, ma la salute è molto più importante. È il momento di seguire le regole che ci ha indicato ieri lo Stato”.

Che significato ha per un atleta non partecipare alle Olimpiadi?

“Sicuramente è dura dal punto di vista psicologico ma lo sport deve fermarsi e gli atleti devono essere consapevoli che la salute è la cosa più importante. Dobbiamo combattere una pandemia che ci ha colto tutti impreparati”.

Il calcio, in particolare, ha preso la decisione migliore?

“Il calcio ha una sua dinamica, molti più interessi legati soprattutto alle televisioni. Bisognava essere più chiari nel dire non si gioca più. Se il calcio si ferma lo deve fare cosi come il basket, la scherma o il canottaggio. Bisogna trovare un punto d’equilibrio. Ieri ciò che stato indicato da Conte lo condivido in pieno. Lo sport deve trovare il coraggio di fermarsi”.

Questo virus porterà delle gravi conseguenze economiche allo sport?

“Senza dubbio sarà dura per tutti gli sport. Anche il calcio avrà conseguenze economiche nonostante i ricavi maggiori rispetto alle altre discipline. Avendo ricavi più alti ha anche spese più alte. Lo sport è un settore che si leccherà le ferite alla fine di questa situazione. Fra 3 mesi quanto questo incubo probabilmente sarà superato, la situazione economica sarà molto difficile”.

Europei ed Olimpiadi, con molta probabilità, non si disputeranno. È la soluzione migliore?

“Non sarà semplice non disputare Europei ed Olimpiadi. Purtroppo, si tratta di una pandemia mondiale, bisogna capire cosa succederà. La sconfitta del virus non dovrà essere solo una questione italiana ma mondiale”.

Un commento sull’esultanza di Caputo?

“Il calcio ha una grande visibilità soprattutto in Italia. Il gesto di Caputo è un bel messaggio che condivido pienamente. Il consiglio è uscire il meno possibile e farlo solo per urgenza, non dobbiamo essere superficiali e aiutarci l’un l’altro”.