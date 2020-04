TMW RADIO - Sassuolo, Carnevali: "Spadafora? Alcune uscite non sono state così brillanti"

tmwradio Sassuolo, Carnevali: "Spadafora? Alcune uscite non sono state così brillanti"

vedi letture

Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, ha parlato in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio, giudicando anche l'operato del ministro Spadafora: "Alcune uscite non sono state così brillanti. Probabilmente è entrato da poco in questo mondo, non lo conosce. Chi governa deve avere le giuste competenze, vediamo anche in politica che non ci sono situazioni chiare, indicazioni giuste... Abbiamo bisogno di sapere cosa fare, e che ce la possiamo fare. Speriamo che dopo questo dramma si riesca a vivere meglio di prima...".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Giovanni Carnevali a TMW Radio!