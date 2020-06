tmwradio Sconcerti: "Alla Juve manca Mandzukic? Anche loro sbagliano"

Ieri ospite di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti parla delle novità che Sarri potrebbe introdurre alla Juventus col suo gioco: "Al Napoli ce l'ha fatta, non so se Sarri sia in grado di portare le stesse innovazioni alla Juve. Sono società e giocatori diversi. Lui non si sente libero di interpretare il suo ruolo nella Juve. Ha portato dei momenti di gioco diversi. Per il resto ha ottenuto risultati, essendo in corsa per tre titoli. Non gli si può dire di più".

Manca Mandzukic a questa Juve?

"Non so se avrebbe accettato di fare il quarto attaccante. La Juve ha diritto di sbagliare una mossa di mercato. Sette milioni erano troppo per un quarto attaccante. Ora manca un secondo centravanti, ma ha comunque un organico straordinario".