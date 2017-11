TMW RADIO - Sconcerti: "Andremo in Russia ma che esclusione Insigne"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, uno dei più noti giornalisti del calcio italiano non che opinionista di TMW Radio è intervenuto, come tutti i mercoledì, nel corso del "TMW Radio Night Show": "Il 3-5-2 dell'Italia e l'esclusione di Insigne? Non c'è dubbio che sia un'esclusione importante. E' una storia antica per il talento in Nazionale. A me sembra veramente troppo lasciarlo fuori. In generale mi pare comunque una formazione compatta per cercare di controllare la partita. Quante possibilità ci sono di andare al Mondiale? Il 65%, anche se io credo che andremo in Russia. La Svezia è un avversario che non ha giocatori di qualità superiore, ma forse ne abbiamo pochi anche noi. E' una partita complessa perché hanno un fisico più importante. E' una partita chiaramente alla portata degli azzurri, ma il problema non è la domanda ma la risposta perché dobbiamo vincere. Rivoluzione Federale in caso di mancato approdo al Mondiale? C'è molta 'animazione' in Federcalcio per questa partita e in molti non prenderebbero bene l'esclusione. Ci sarà da fare qualche riflessione sugli allenatori. I tecnici moderni portano se stessi in Nazionale e in base a questo ragionamento può andare bene Allegri e Ancelotti, ma non vanno bene le mediazioni. Gli allenatori 'federali' hanno meno esperienza in panchina ma più esperienza internazionale. In Nazionale il lavoro è molto difficile perché non puoi allenare, puoi solo selezionare. Quando uno prova ad allenare viene fermato dai club. Serve un allenatore che sia veramente un tecnico e che non abbia in testa le 38 partite di un club ma le 6-7 partite l'anno".

