tmwradio Sconcerti: "Atalanta forse la miglior squadra d'Italia. Col PSG alla pari"

Nel suo intervento a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche della sfida tra Atalanta e PSG, partendo dalle parole di Gasperini che ha affermato che avrebbe preferito giocare andata e ritorno contro i francesi anziché una gara secca: "Se sei inferiore all’avversario è preferibile una partita sola perché incidono molto di più gli episodi, il singolo errore o un rigore. Se invece pensi di non essere inferiore allora sono meglio le due gare. Non ho sentito Gasperini, ma dipende da cosa pensa lui in generale del PSG che non gioca da sei mesi. Ho visto il Lione e non mi è sembrata una squadra troppo in difficoltà atleticamente e può anche essere che il PSG se la giochi da riposato e venga fuori una bella partita. Credo che ultimamente l’Atalanta sia migliore, forse è la miglior squadra d’Italia e se la può giocare alla pari".

