Sconcerti: "Bundesliga frenata, ma mi aspettavo peggio. E tanti infortuni"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto durante il pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, per parlare dei temi del weekend appena trascorso. Citazione obbligatoria per la Bundesliga, che è ripartita: "Non ho visto un grandissimo agonismo, cosa che vedevo prima. Mi sembra che sia andata meglio di quello che pensavo. Ho visto un calcio abbastanza frenato, ma mi aspettavo peggio. E ho visto che ci sono stati diversi infortuni. Il calcio non è uno sport, è uno spettacolo, che ha bisogno del pubblico. Ma dire fermati tutti perché va visto ce ne passa. Non è una scelta ora, ma una necessità".