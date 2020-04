tmwradio Sconcerti: "Calendario? Dipende dal virus e non da tutti quelli che discutono"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda sulle frequenze web di TMW Radio. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: "Come si valutano gli ultimi quaranta giorni del calcio italiano? Credo che il calcio stia usando questa nenia del calendario come unico argomento, come se fosse calciomercato. Essendoci per molti media un argomento solo, la cosa viene moltiplicata e diventa una noia mortale. Se sulle trattative una base reale c'è sempre, qui dipende solo dal virus e non da tutti quelli che discutono. La cosa più normale è aspettare il giorno zero e darsi due settimane di sicurezza in seguito".

