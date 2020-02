A TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti è intervenuto per commentare l'ultimo turno di campionato. Queste, in particolare, alcune dichiarazioni sull'Inter: "Conte e il derby vinto? E' stato bravo, ma si poteva risparmiare di dire che non aveva una squadra. Ora quella stessa squadra lo sta tenendo in testa. C'è un errore di Conte, quando sottovalutava questa squadra".

