A parlare del prossimo turno di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti nel pomeriggio di ieri. Questa la sua idea su Tonali, operazione messa in dubbio dalle ultime non scintillanti prove del centrocampista: "Il Milan è stato molto bravo nel fare questa operazione, il Covid stava facendo dimenticare Tonali. Prendere per 30 milioni un ragazzo che non è più una promessa è ottimo. E' stato bravo il Milan, che ha fatto anche leva sul tifo del ragazzo".