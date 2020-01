Il direttore Mario Sconcerti, nota firma del panorama del giornalismo sportivo italiano, a TMW Radio durante 'Stadio Aperto' ha parlato anche del momento della Juve: "C'è un disagio e ne parlo da inizio campionato. La Juve va a sprazzi, non sempre riesce a esprimere tutta la qualità della squadra. Sembra quasi che si annullino a vicenda i giocatori di qualità: Bernardeschi viene nascosto da Ramsey, che a sua volta passa in secondo piano quando c'è Dybala sulla trequarti. Così Rabiot con Bentancur. Vorrei parlare davvero con Sarri perché Pjanic non sta giocando bene e non fa il lavoro che vorrebbe il tecnico, a cui piace tanto invece l'uruguaiano. Ci sono tanti rapporti tra giocatori e società: legami che contano e saltano l'allenatore. Per un patriarca come Sarri questo è un danno. La Juve degli 8 Scudetti è molto difficile da gestire in campionato, mentre per la Champions non ci sono problemi".

