tmwradio Sconcerti: "Due mesi di mancati incassi e tutti questi danni, non è possibile"

vedi letture

Il direttore Mario Sconcerti ha parlato nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio, toccando tutti i temi di attualità. Di seguito alcuni estratti: "iI modello tedesco? Non sono più in tanti a dirlo, in Germania dopo pochi giorni di semi-libertà sono tornati su livelli di insicurezza. Oggi da noi siamo al nono-decimo giorno di parziale riaperture, tu hai un nuovo aumento dei contagi in Lombardia. C'è il vantaggio che il virus in questo momento ha perso forza, non sembra più così mortale. Ma se parliamo di possibilità di prenderlo o no, dico che oggi siamo sopra i 1200 contagi. Quando il Governo predica prudenza ha le sue ragioni. Non è possibile che due mesi di mancati incassi, in società che fatturano così tanti milioni, producano tutti questi danni, sopratutto quando non paghi gli stipendi. Vuol dire che la crisi era precedente ed era già molto grossa. Questa pesa molto di più sulle spalle dei mezzi di comunicazione, sull'indotto minore del calcio: lì si rischia veramente un tracollo. Considerare il calcio solo come le partite è un errore. Considerate la pubblicità gratuita che viene fatta dai vari media al calcio, i quali parlano tutti i giorni dello spettacolo: il calcio sarebbe totalmente un'altra cosa. Tantissime aziende che fanno calcio, e una radio come questa lo fa e lo costruisce come prodotto, se non incassano per 2-3 mesi rasentano il fallimento".