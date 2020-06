TMW RADIO - Sconcerti e la Juve: "Rugani? In Italia a certe cifre non lo piazzi, magari all'estero"

tmwradio Sconcerti e la Juve: "Rugani? In Italia a certe cifre non lo piazzi, magari all'estero"

Mario Sconcerti ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, le notizie delle ultime ore soffermanodsi però anche sul mercato della Juventus. Di seguito un estratto dell'intervista: "Il prossimo mercato intelligente sarà un banco di prova per Paratici? Ha grandi giocatori in mano comunque. Rugani? In Italia a certe cifre non lo piazzi, ma magari in altri mercati puoi piazzarlo".

Che sarebbe per la Juve perdere anche la Coppa Italia?

"Sarebbe un brutto segnale. Ricominciare è molto complicato. La vera stagione di Sarri comincia adesso. Tutto quello fatto sinora rimane sospeso. Ora vedremo cosa accadrà".