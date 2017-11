TMW RADIO - Sconcerti: "Fossi l'Inter toglierei la clausola a Icardi"

Mario Sconcerti, storica firma del giornalismo italiano e opinionista di TMW Radio è intervenuto nel corso del TMW Radio Night Show parlando anche del rinnovo di Mauro Icardi: "Quando c'è una clausola non c'è contratto. In questo caso serve solo per i pagamenti mensili. Quando hai una clausola e qualcuno la paga te ne devi andare. Se l'Inter vuole Icardi, essendo di fatto l'80% della squadra, gli rinnoverei subito il contratto. Io su uno come Icardi non dovrebbe servire la clausola. Solo se la vuole lui ne parlerei. Adesso il ragazzo è meno ragazzo e può pensare di restare all'Inter 4-5 anni. Non vedo l'utilità della clausola per la società. Io fossi l'Inter chiederei di toglierla davanti all'aumento dell'ingaggio".

