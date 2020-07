tmwradio Sconcerti: "Gasperini ha una tattica: aspetta all'inizio e dà tutto alla fine"

I temi del momento e in particolare la corsa dell'Atalanta sono stati ieri oggetto di discussione TMW Radio, durante Maracanà, anche da parte del direttore Mario Sconcerti. Questa l'idea del giornalista: "C'è proprio una tattica in questa seconda parte di campionato. Gasperini si sta moderando nella prima parte di partita per poi dare tutto in una parte della seconda. E' successo anche con la Lazio. Ha capito che fare forte tutta la partita è impossibile. Non è solo corsa questa squadra, c'è anche tanta qualità".