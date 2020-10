tmwradio Sconcerti: "Giampaolo non entra in tutti gli ambienti, ha problemi di carattere"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti ha commentato l'ambientamento difficoltoso di Marco Giampaolo al Torino: "E' un allenatore che non entra in tutti gli ambienti, ha avuto problemi di carattere con tante società ma il calcio lo conosce. Credo che i giocatori del Torino, dopo una serie di ko di fila che hanno portato all'esonero di Mazzarri e a un periodo non positivo con Longo, siano spaventati ora. La squadra è buona in realtà".