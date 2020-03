tmwradio Sconcerti: "Giusto avere un calendario, ma che rimanga teorico"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, analizza su TMW Radio i possibili tempi di ripresa dell'attività agonistica per il calcio italiano: "Da tempo sono arrivato a una mia conclusione: è giusto provare a darsi un calendario, che rimarrebbe però teorico. Sono sicuro che il calcio sarà il secondo argomento e verrà trattato soltanto quando il paese avrà la malattia sotto controllo. Non ci riuscirei a pensarci adesso: amo la Fiorentina, ma se dovesse giocare domenica non riuscirei a guardare la partita. Anche perché i giocatori sarebbero i primi ad avere dei dubbi. Molto di quello che è successo in Lombardia è stato per una partita di calcio. I giocatori che sono andati via, quando torneranno in Italia saranno soggetti a due settimane di quarantena".