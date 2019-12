TMW RADIO - Sconcerti: "Gli sfoghi di Conte era per Vidal. Ma il Barça..."

Nel pomeriggio di ieri, su TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti, per un opinione sul mercato dell'Inter e in particolare sull'obiettivo Vidal: "Che fosse nelle idee di Conte è risaputo. Gli sfoghi di qualche settimana fa erano per lui. Vedo che lo fanno giocare sempre a Barcellona, ed è una squadra forte. Vende se vuole vendere. Sarà un mercato dei prestiti quello di gennaio, come sempre. Fare un investimento così adesso? Credo non si faccia. Certo l'Inter deve fare qualcosa".