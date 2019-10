TMW RADIO - Sconcerti: "Ibra? Il Napoli avrebbe bisogno di uno shock"

Mario Sconcerti, prima firma del panorama giornalistico sportivo, in diretta a TMW Radio durante 'Stadio Aperto' ha parlato anche dell'ipotetico futuro di Ibrahimovic con la maglia del Napoli: "Più di quello che possa fare, è importante che arrivi e faccia pensare diversamente tutta la squadra. Sarebbe adatto in una squadra bisognosa di uno shock come il Napoli, che è un po' fermo. L'arrivo di Ibra darebbe una grande scossa".

