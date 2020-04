TMW RADIO - Sconcerti: "Il Belgio ha chiuso il campionato, tutto fa pensare che finirà così anche qui"

tmwradio Sconcerti: "Il Belgio ha chiuso il campionato, tutto fa pensare che finirà così anche qui"

Per parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà di ieri, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Questo il suo pensiero sulla fine anticipata del campionato belga: "Tutte le cose che abbiamo in mano fanno pensare a questa soluzione. Non perché la malattia durerà così a lungo, ma perché riprendere un campionato dopo quasi due mesi di stop è complesso. Chiuderlo dentro la stagione è molto complicato. Ci saranno regioni che riapriranno prima di altre. Sento squadre che vogliono tornare ad allenarsi dopo Pasqua, ma ora ci sono regole molto precise e chiare. Credo che si possa arrivare ad una ripresa solo a fine giugno. Oggi si pensa ad una ripresa graduale per tutti, ma non sarà così".