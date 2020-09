TMW RADIO - Sconcerti: "Inter, a Conte serve anche un quarto attaccante: io dico Eder"

tmwradio Sconcerti: "Inter, a Conte serve anche un quarto attaccante: io dico Eder"

Il direttore Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche del reparto avanzato dell'Inter e della necessità di acquistare un quarto attaccante di ruolo in vista della prossima stagione: "All'Inter manca un attaccante. Se giochi con due punte in campo, ne devi avere quattro in rosa. Vero che c'è Sanchez, ma non è un atleta indistruttibile e ne serve quindi un quarto: o te lo trovi nella rosa, e non mi sembra ci sia, oppure devi prenderlo. Faccio un nome tipo Eder: qualcuno che accetti quel ruolo".

Non Giroud?

"Non faccio mercato e non so dire se sia spostabile o meno. Giroud è molto diverso da Lukaku, gioca molto più per gli altri, ma andrebbe bene".