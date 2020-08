tmwradio Sconcerti: "Inter cresciuta negli ultimi mesi. Può vincere in Europa"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo italiano, ai microfoni di TMW Radio ha parlato di Inter, Atalanta e vari altri temi partendo dall’emergenza sanitaria ancora in corso a livello mondiale: “Che sarebbe stata una stagione anomala lo sapevamo, è stato chiaro fin dal primo momento e poi giorno dopo giorno vedendo i numeri dei contagi. Siamo condannati dall’emergenza e molto dipenderà da quello che vogliamo e possiamo fare perché stiamo già giocando in era di Covid e abbiamo visto che smettere di giocare, di produrre, fa molto male. Più male del Covid. È più conveniente tenere aperto per ora, ma se poi dovesse esserci una nuova emergenza bisognerà farsi trovare pronti”.

Pensa che l’Inter possa vincere L’Europa League?

Sono d’accordo L’Inter mi è piaciuta molto sia con col Getafe sia col Leverkusen e ha fatto sembrare piccole le avversarie, cosa che alle italiane accade poche volte. L’Inter è molto cresciuta negli ultimi due mesi sia a livello individuale come Gagliardini, che pare un grande giocatore, Barella e non parlo neanche di Lukaku che è ormai infermabile. La vittoria eventuale della Coppa però non porta automaticamente alla permanenza di Conte. Lo abbiamo visto lo scorso anno con Sarri al Chelsea o con lo stesso Conte dopo la vittoria della FA Cup, dipende molto dalle idee che ha la dirigenza e il proprietario. Certo mandarlo via dopo aver vinto un trofeo internazionale vorrebbe dire che è molto incazzato con lui, altrimenti sarebbe una mossa molto impopolare”.

Gasperini ha detto che avrebbe preferito giocare sui 180 minuti contro il PSG. Cosa ne pensa?

“Se sei inferiore all’avversario è preferibile una partita sola perché incidono molto di più gli episodi, il singolo errore o un rigore. Se invece pensi di non essere inferiore allora sono meglio le due gare. Non ho sentito Gasperini, ma dipende da cosa pensa lui in generale del PSG che non gioca da sei mesi. Ho visto il Lione e non mi è sembrata una squadra troppo in difficoltà atleticamente e può anche essere che il PSG se la giochi da riposato e venga fuori una bella partita. Credo che ultimamente l’Atalanta sia migliore, forse è la miglior squadra d’Italia e se la può giocare alla pari”.

