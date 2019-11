TMW RADIO - Sconcerti: "Inter e Juve a pari punti questo weekend"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo italiano, a TMW Radio sull’Italia di Mancini, la Juventus e l’Atalanta:

Dieci su dieci per la Nazionale di Roberto Mancini...

"Di solito i ct vengono criticati, mentre con Mancini è stato sempre un crescendo nei risultati e nella qualità del gioco. Sta facendo un lavoro diverso da tutti gli altri commissari tecnici, poi non so dove ci porterà tutto ciò. L'obiettivo per l'Europeo? Ci sono squadre più forti e collaudate, ma in un tornero così magari non le incontri nemmeno oppure le affronti solo in finale. Poi per esempio la Germania sta cambiando e Francia e Portogallo hanno più problemi di noi. È giusto andare agli Europei pensando di vincerli, poi se ci si riesce o meno è un'altra storia".

Qual è l'unico dubbio nell'undici titolare di Mancini?

"Ieri ne ha risolto uno su Zaniolo, penso che lo porterà e lo conteggerà tra gli esterni, non tra i centrocampisti. Nell'undici titolare può giocarsi il posto con Chiesa, poi non sappiamo ancora la collocazione di Bernardeschi. Credo che possa avere un dubbio su El Shaarawy, poi mi sembra connotata la doppia squadra azzurra".

Tra gli ultimi che hanno esordito?

"Tonali ha avuto continuità, può fare la riserva di Verratti e Jorginho. Lui andrà, lì i 6 mi sembrano chiari: Barella, Jorginho, Verratti, Pellegrini, Tonali e poi c'è anche Sensi".

Belotti o Immobile?

"Non avremo un centravanti titolare. Hanno caratteristiche diverse e secondo me Mancini preferisce un centravanti puro come il granata, perché ci sono molte ali. Immobile fa più reparto da solo ma se continua a segnare con questa media, sarà difficile tenerlo fuori".

A quale delle big ha fatto bene questa sosta?

"Domenica penso sarà molto difficile per la Juventus. Perché affronta l'Atalanta, perché ha fatto molti piccoli risultati e arriva la volta in cui la paghi. Secondo me la squadra di Gasperini è quella che tira fuori i disagi dei bianconeri. Non credo neanche che l'Inter vincerà a Torino, avremo due squadre in vetta alla classifica a pari punti".

Sul caso Ronaldo:

"Non è ancora finita. Sapevamo che aveva un piccolo disordine al ginocchio, ora però deve spiegare alla squadra perché ha sbattuto la porta. Un campione come lui dentro lo spogliatoio deve fare retromarcia, dopo il Milan aveva sbattuto la porta in faccia".