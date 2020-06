tmwradio Sconcerti: "Inter-Icardi, c'è qualcosa che non abbiamo mai saputo"

"Ma sarebbe peggio perdere Lautaro Martinez, il centravanti l'Inter ce l'ha".

In una panoramica sul mercato dell'Inter, su TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha analizzato così l'addio di Mauro Icardi in direzione Parigi: "C'è qualcosa che noi non abbiamo mai saputo. Si è arrabbiato per la fascia di capitano tolta, ma la soluzione trovata è stata paradossale. Era il miglior giocatore dell'Inter e potevano esserci soluzioni diverse. Stimo Marotta, se siamo arrivati a questo punto, c'è un motivo. Peggio perdere lui o Lautaro? Per età e caratteristiche, il centravanti ce l'ha. Un altro Lautaro no, quindi sarebbe peggio la cessione di Lautaro. Dovrà essere brava a sostituirlo. Se prende Cavani, che non ha la prospettiva di Lautaro per età, fa bene".