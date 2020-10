tmwradio Sconcerti: "Inter? Vedo però troppi giocatori tatticamente involuti"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto ieri in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Di seguito un estratto dell'intervista: "C'è qualche problema difensivo in casa Inter? Sono evidenti, e li abbiamo visti contro la Fiorentina e il Milan. C'è da dire anche che la difesa titolare è stata schierata poche volte, ma va anche detto che chi deve vincere il campionato non può avere troppa differenze tra titolari e riserve. Vedo però troppi giocatori tatticamente involuti, gli avversari passano di lato a Kolarov e De Vrij, ci sono piazzamenti e tempi sbagliati. Quando vedi un 36enne come Kolarov fare un fallo come ha fatto su Ibra in piena area, è segno evidente di nervosismo: un giocatore esperto sa che non deve farlo".